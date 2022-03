Feuerwehrleute aus Peine, Vöhrum und Röhrse waren am Montagabend in Telgte im Einsatz: Dort brannte eine Gartenlaube. (Symbolbild)

Feuerwehreinsatz in Telgte Gartenlaube brennt in Peine – eine Person verletzt

An der Laubenkolonie in Peine-Telgte haben die Feuerwehren aus Peine, Vöhrum und Röhrse am Montagabend einen Brand löschen müssen. Laut Polizei brannte eine Gartenlaube – die Feuerwehr rückte gegen 20.45 Uhr an und löschte das Feuer im Schuppen.

Bei einem ersten Löschversuch erlitt ein Nachbar eine Rauchgasvergiftung. Sanitäter brachten den Mann mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Ursache für den Brand sei bislang unklar und Teil der derzeitigen Ermittlungen, berichtet die Polizei am Mittwoch. Auch der Gesamtschaden steht bislang noch nicht fest.

Mehr aus Peine lesen:Vandalismus- Bahnchaos in Braunschweig, Peine und Helmstedt

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de