Ökumenische Bibelwoche in Peine startet – Thema: Buch Daniel

Peine. Die Bibelwoche soll die Neugier auf die Bibel fördern. Im Angebot sind in Peine ein Filmgottesdienst, Tanz in der Friedenskirche und Bibelarbeit.

Die Christuskirche, die katholische Gemeinde Zu den Heiligen Engeln, die evangelisch-lutherischen Gemeinden Sankt Jakobi, Frieden und Martin Luther, die evangelisch-reformierte Gemeinde Wolfsburg/Gifhorn/Peine und der Kirchenkreisjugenddienst laden ab Sonntag, 20. März, in Peine zu Veranstaltungen im Rahmen der ökumenischen Bibelwoche ein.

Am Montag, 21. März, wird die Bibelwoche in der St.-Jakobi-Kirche eröffnet

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Thema ist laut einer Mitteilung des Evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Peine das Buch Daniel. Los geht es am Sonntag mit einem Kanzeltausch in den Gottesdiensten der beteiligten Gemeinden. Am Montag, 21. März, wird die Bibelwoche um 19 Uhr offiziell mit einer Einführung in das Buch Daniel in der St.-Jakobi-Kirche eröffnet. Es gilt die 3G-Regel. Am Dienstag, 22. März, lädt die katholische Pfarrkirche am Von-Ketteler-Platz ab 19 Uhr zum Gottesdienst mit Bibelarbeit ein. Thema: „Wenn es gut geht“.

Wendeburger Kindergartenkinder lernen von Jennifer Pape

Einen Gottesdienst unter dem Motto „Wenn einer übermütig ist“ gibt es am Mittwoch, 23. März, ab 15 Uhr in der Friedenskirche an der Gunzelinstraße. Am gleichen Tag heißt es dann ab 19.30 Uhr „Wenn Gefahren drohen“ – Gottesdienst mit Bibliolog und Tanz in der Friedenskirche.

Am Freitag, 25. März, gibt es ab 19.30 Uhr einen Filmgottesdienst in der Lutherkapelle

Die Christuskirche am Rosenhagen lädt am Donnerstag, 24. März, ab 19 Uhr zum Gottesdienst mit Bibelarbeit zum Thema „Wenn wir vor Gott liegen“ ein. Am Freitag, 25. März, gibt es ab 19.30 Uhr einen Filmgottesdienst in der Lutherkapelle, Am Walzwerk, zum Thema „Wenn Klugheit gefragt ist“. Aufgrund des begrenzten Platzangebotes wird hier um Anmeldung unter (05171) 55072 gebeten. Während der ganzen Woche gibt es immer und überall den Actionbound zur Ökumenischen Bibelwoche, Infos beim Kirchenkreisjugenddienst unter (0157) 37876000 oder einfach über die Actionbound-App aufrufen.

Christen und Muslime führen Verständigung in Peine fort

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de