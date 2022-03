Für die notleidende Bevölkerung in der Ukraine – hier ein Foto aus Mariupol – sammelt die katholische Kirchengemeinde in Vechelde und Wendeburg Altkleider.

Peine. Am 26. März können die Spenden abgegeben werden in Vechelde: Was mit den Kleidern passiert und und was sonst noch geplant ist, verraten wir hier.