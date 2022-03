Broistedt. Ein 43-Jähriger hat am Bahnhof in Broistedt den Streit eines Paares beobachtet. Als er einschritt, bedrohte der Mann ihn. Die Polizei sucht Zeugen.

Polizei Kreis Peine Weil er Streit schlichten will: Mann wird in Broistedt bedroht

Am Bahnhof in Broistedt ist am Montag ein 43-jähriger Mann bedroht worden. Gegen 13.15 Uhr gerieten laut Polizei auf der Südseite des Bahnhofes eine 29-jährige Frau und ihr 34-jähriger Begleiter in einen Streit.

Dieser Streit fand so lautstark statt, dass der 43-Jährige schlichtend eingreifen wollte. Daraufhin ist er von dem 34-jährigen derart bedroht worden, dass er sich zurückzog und die Polizei informierte. Zum Zeitpunkt dieses Zwischenfalls hätten sich noch weitere Personen am Bahnhof aufgehalten, berichtet die Polizei.

Polizei Vechelde sucht Gruppe von Jugendlichen für Fall in Broistedt

Auf der Südseite der Bahngleise in der Nähe des Fahrkartenhäuschens sei eine Gruppe von mehreren Jugendlichen gewesen, die den Streit auch mitbekommen hätte. Die Polizei in Vechelde bittet diese Jugendlichen und auch weitere Zeugen, die den Streit beobachtet haben könnten, darum, sich zu melden.

red

