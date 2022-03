Wipshausen. Zwei unbekannte Männer sollen am Dienstag 15 Kubikmeter Renovierungsmüll in einem Waldstück entsorgt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Umweltverschmutzung Illegale Müllentsorgung in Wipshausen: Wald voller Bauschutt

Bauschutt, Holzbretter, Lattung und säckeweise Dämmmaterial haben zwei Unbekannte Männer illegal in einem Waldstück zwischen dem „Heidkrugsweg“ und der B214 bei Wipshausen entsorgt.

Wie die Polizei berichtet, hatte eine Zeugin am Dienstagmittag gegen 13 Uhr einen gelben Transporter beobachtet. Am Wagen hielten sich zwei Männer auf, die durch die Flügeltüren am Heck den Müll ausgeladen haben sollen. Die Polizei stellte später fest, dass insgesamt rund 15 Kubikmeter Müll hinterlassen worden sind.

Hinweise zu den beiden Männern, dem auffälligen Transporter oder sonstige Beobachtungen nimmt die Polizei in Edemissen entgegen.

