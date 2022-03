Wendeburger Aueschule verliert ihren großen Ahornbaum

Im dritten Sturm ist der Stamm des prächtigen Ahornbaums der Aueschule gespaltet worden. "Ich habe gedacht, dass wir den Baum retten können", sagt Schulleiterin Karin Bothe. Am Dienstag bekam sie die Nachricht, dass der Ahorn zu stark geschädigt ist. Er muss gefällt werden.

Die Aueschule verliert einen Freund: Der 50 Jahre Ahorn auf der Schulwiese muss gefällt werden. Über viele Jahre Jahre spendete der stattliche Baum Schülerinnen, Schülern, Lehrerinnen und Lehrern Schatten. Er war Treffpunkt in den Pausen. An heißen Sommertagen fand unter dem großen, prächtigen Blätterdach gerne auch Unterricht statt.

„Er war der schönste Ahorn überhaupt“, sagt Schulleiterin Karin Bothe, zumal an ihm auch die Jahreszeiten sehr gut zu beobachten waren. Die ersten Blätter im Frühjahr, das satte Grün im Sommer, die Färbung im Herbst.

Vorbei. „Der dritte Sturm hat ihn erwischt“, berichtet die Rektorin. Der Zweitstamm ist abgebrochen, der Hauptstamm bis unten gespaltet, das Holz zersplittert. „Ich hatte die Hoffnung, dass man den Stamm versiegeln und den Baum retten kann“, sagt Karin Bote und deutet nach oben, in die Krone: Dort sieht der Ahorn gesund aus, hat die ersten Knospen angesetzt.

Der Baum muss gefällt werden

Ein Baumfachmann des Landkreises – er ist Schulträger der Wendeburger Oberschule – habe sich den Baum angesehen. Ergebnis: Keine Chance, er muss gefällt werden.

Das war 2018 bei einer Besprechung vor dem Schulfest - von links, Karin Bothe, Adam Weiberg und Stefanie Borsum sitzen auf einem Eichenstamm unter dem Ahorn Foto: Bettina Stenftenagel

Bald werden also um die große Lücke nur noch die Eichenstämme liegen, die unter dem Blätterdach als Sitzmöglichkeiten dienten. Für die Rektorin steht fest, dass wieder ein Baum gepflanzt werden soll. „Am besten ein schon großer Baum“, sagt sie mit Blick auf die lange Zeit, bis wieder ein Blätterdach gewachsen ist. Oder besser gleich zwei oder drei? Doch bis zu welcher Größe kann ein Baum samt Wurzelballen gepflanzt beziehungsweise umgepflanzt werden? Was kostet ein großer Baum? Und wie viel Geld die erforderlichen Arbeiten? „Es wird unseren Schuletat übersteigen“, ahnt Karin Bothe. Sie bittet deshalb um Spenden.

Zu klären ist auch, was für ein Baum gepflanzt werden kann. Die Klima-Frage. „Wir hatten drei Jahre Dürre“, sagt Karin Bothe. Obwohl sie regelmäßig gegossen worden seien, seien die jungen Bäume hinten am Teich nicht alle angewachsen.

2018 war die Sitzgruppe unter dem Ahorn entstanden, ein Jahr später wurde auf der circa 1500 Quadratmeter großen Wiese der Aueschule eine zweite Sitzgruppe angelegt, wiederum aus Eichenstämmen von den Landesforsten, aus dem Wald bei Meerdorf.

Die Aueschule ist auch Umweltschule

Bei einer Projektwoche im September 2018 haben Schülerinnen und Schüler den völlig verlandeten Teich freigelegt und neu belebt worden. Frösche und Kröten konnten wieder Einzug halten.

Der Schulteich dient sowohl zu Unterrichtszwecken in den Fächern Biologie und Chemie als auch zur Entspannung in der Pause. Die Neugestaltung des Teichs gehörte zu einem Großprojekt, bei dem ein Teil des Schulgeländes naturnah gestaltet wurde. Die Aueschule ist auch Umweltschule, dazu ausgezeichnet wurde sie von der Landesschulbehörde“, so der vollständige Titel.

Umweltschulen verfolgen das Ziel, durch konkrete Projekte die Bereitschaft zu umweltgerechtem Verhalten zu erhöhen. „Es geht um die nachhaltige Verbesserung der Schulwelt“, erklärt die Schulleiterin.

Wer helfen will, kann sich in der Schule melden

Die Schule freut sich über Tipps und vor allem auch Spenden für große Bäume und die erforderlichen Arbeiten, sie auf der Schulwiese zu pflanzen.

Kontakt: Aueschule Wendeburg, (05303) 2041, Internet: www.aueschule-wendeburg.de,

E-Mail: sekretariat@obs-aueschule-wendeburg.de

