Mit gezogener Waffe: Zwei versuchte Raubüberfälle in Peine

Nahezu zeitgleich versuchten zwei junge Männer eine Sparkassenfiliale in Peine und einen Rossmann in Vöhrum mit vorgehaltener Waffe auszurauben. (Symbolbild)

In Peine und Vöhrum hat es am Dienstagvormittag zwei versuchte Raubüberfälle gegeben. Im ersten Fall betrat ein Mann um 9.35 Uhr eine Sparkassenfiliale an der Celler Straße in Peine. Der etwa 175 bis 180 Zentimeter große Mann verlangte von einem 47-jährigen Bankangestellten unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Als der Mitarbeiter dies verweigerte, verließ der Täter den Schalterraum wieder und ergriff die Flucht. Er lief aus der Bankfiliale zunächst über den angrenzenden Parkplatz.

So sah der Täter bei der Sparkassen-Filiale in Peine aus. Foto: Polizei Peine

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, schlanke Statur

Anfang bis Mitte 20 Jahre alt

dunkle, längere Winterjacke (Parka) mit auffälligem hellbraunen

Fellbesatz an der Kapuze

blaue Hose, Jeans

weiße Turnschuhe, Sneaker

schwarze Strickmütze

Sprach akzentfrei deutsch

Zeitgleich Überfall auf Rossmann in Vöhrum mit gezücktem Messer

Nahezu zeitgleich trat in der Rossmann-Filiale in Vöhrum ein dunkel gekleideter junger Mann an eine 51-jährige Kassiererin heran und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen, dabei bedrohte er die Frau mit einem Messer. Die Kassiererin teilte dem Täter mit, dass sie die Kasse nicht öffnen könne, woraufhin er den Laden verließ. Zeugen konnten dem Mann noch bis zur Kirchvordener Straße folgen, verloren ihn jedoch in Richtung Pelikan-Werke flüchtend aus den Augen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

etwa 170 cm groß

etwa 18 Jahre alt, eventuell etwas jünger

schwarze Cargohose, mit mehreren aufgesetzten Taschen

schwarzer Kapuzenpullover, mit markanter weißer Aufschrift an den Ärmeln

schwarze Sportschuhe

dunkle, lockige Haare

So sieht der Täter bei Rossmann in Vöhrum aus. Foto: Polizei Peine

Die Polizei fragt: Wer erkennt die Täter? Wem kommt die Person bekannt vor? Wer hat die Person eventuell im Umfeld der Tatorte gesehen? Wem sind markante Teile der Bekleidung an anderer Stelle aufgefallen? Zeugen, die zu dieser Zeit auffällige Beobachtungen im Umfeld der Bankfiliale oder des Drogeriemarktes und den angrenzenden Straßen machen konnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Peine in Verbindung zu setzen. Hinweise an die Polizei Peine unter (05171) 9990 gemeldet werden.

Der Täter trug eine markante Armelaufschrift Foto: Polizei Peine

