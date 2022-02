Wendeburger Arztpraxis hat 2600 Mal gegen Covid geimpft

Wendeburg. „Durchhalten“ ist in der Corona-Pandemie die Devise. In der größten Wendeburger Hausarztpraxis hat das bislang gut geklappt.

„Lächeln“ – der Schriftzug aus geschwungenen, dunkelroten Holzbuchstaben klemmt hinter der Plexiglaswand der Wendeburger Arztpraxis von Birgit Schmidt Am Brink in Wendeburg. Eine kleine Einladung an Patienten, es ihrem Gegenüber gleich zu tun. Denn es ist bewiesen: Lachen und Lächeln entspannt und steigert das Immunsystem.

Ob die Wendeburger Ärztin und ihr Team deshalb so gut bisher durch die Pandemie gekommen sind?„Alle haben gut durchgehalten“, lobt Birgit Schmidt ihr Team. Eine einzige Infektion mit dem Corona-Virus habe es in den vergangenen zwei Jahren gegeben. Eine Kollegin habe sich bei einer privaten Weihnachtsfeier angesteckt.

„Unser Hygienekonzept hat sich bewährt“, sagt die Ärztin. Dazu gehören Abstand halten, Mundschutz tragen – klare Sache. Patienten werden gebeten, nur einzeln in die Praxis einzutreten. Neu eingeführt wurde gleich zu Beginn der Corona-Pandemie eine Infektionssprechstunde sowie eine Videosprechstunde. Die telefonische Terminvereinbarung war schon länger in die Abläufe integriert und wird nun von den Patienten gut angenommen, um volle Wartezimmer zu vermeiden. „Am Telefon fragen wir die Symptome bei Infekten ab“, erklärt Birgit Schmidt.

Patienten fahren zum Abstrich im Auto vor

Je nach Ergebnis werde dann ein Abstrich gemacht – dies nicht in der Praxis, die Patienten fahren im Auto vor, bleiben darin sitzen, die Ärztin arbeitet in einem Schutzanzug. Zum Testen kam dann im April das Impfen hinzu. Ganze Tage im Feuerwehrhaus am Meierholz, ungezählt viele Mittagspausen und auch ein Samstag wurden dafür genutzt, alles in allem wurde 2600 Mal gegen Covid geimpft: Erste Impfung, zweite Impfung, und auch geboostert.

Vor allem der Telefondienst sei anstrengend, berichten die medizinischen Fachangestellten Svenja Brandt und Claudia Nolte. Viele Fragen können sie aus dem Stand beantworten, „aber manche Dinge erfahren wir, wie die Anrufer auch, erst aus den Nachrichten oder der Zeitung“, berichten sie. Manche Anrufer wollten sich rückversichern, wie sie sich bei Symptomen oder roter Warn-App verhalten sollen. „Bei manchen entsteht aber auch der Eindruck, sie hören zum ersten Mal etwas vom Virus.“

Neben Corona geht der ganz normale Arztbetrieb weiter

Und in jüngster Zeit häufen sich auch die Anrufe besorgter Eltern: Ein Corona-Fall in der Schule. Was tun?Klingelt das Telefon ohne Unterbrechung, „dann schalten wir mittags auch mal kurzfristig den Anrufbeantworter ein“, sagt Birgit Schmidt. „Weil wir Dinge einfach abarbeiten müssen.“ Und es sind ja nicht nur die Anrufe, auch die E-Mails müssen gelesen und beantwortet werden. „Und neben Corona geht ja auch der ganz normale Arztbetrieb weiter“, erinnert die Ärztin. „Wir sind eine Hausarztpraxis!“

Aktuell hat die Nachfrage nach Impfungen nachgelassen, dafür beschert Omikron wieder mehr „Kundschaft“. Nahezu jeder, der einen positiven Schnelltest habe, habe auch einen positiven PCR-Test, berichtet die Ärztin. Die Beschwerden seien jedoch geringer als bei der Delta-Variante.

Schichtdienst mit wechselnden Aufgaben

Um die Arbeitslast zu verteilen und alle Patienten versorgen zu können, wird im Schichtdienst gearbeitet, und mit wechselnden Aufgaben, „damit nicht jeden Tag dieselben Mitarbeiterinnen dieselbe Arbeit machen.“

Die medizinischen Fachangestellten arbeiten im Schichtbetrieb. Sie übernehmen dabei wechselnde Aufgaben. Foto: Bettina Stenftenagel

Zum Jahresbeginn 2022 hat Birgit Schmidt ihr Team um drei medizinische Fachangestellte (MFA) und eine dritte Ärztin vergrößert. So können jetzt Überstunden abgebaut werden, die sich im letzten Jahr angesammelt haben. Und die Corona-Welle ebbt langsam ab. „Wir sind überzeugt, dass Land in Sicht ist“, sagen Svenja Brandt und Claudia Nolte. „Aber Ende letzten Jahres, da waren wir alle ziemlich durch“, räumen sie ein. Angesichts aktueller Meldungen, dass Krankenpflegerinnen und -pfleger in Heimen und Kliniken und sogar Beamte einen Corona-Bonus vom Bund bekommen sollen, schiebt Birgit Schmidt diese Frage hinterher: „Was ist mit den MFA in den Hausarztpraxen? Sie arbeiten an vorderster Front! Warum bekommen sie keine Corona-Prämien?“

Zweigpraxis an der Peiner Straße

Birgit Schmidt ist seit über zehn Jahren Ärztin in Wendeburg, vor sieben Jahren hat sie die Praxis von Dr. Ziegler übernommen. Zu ihren 2000 Patientinnen und Patienten hat sie 650 von ihrer Kollegin Anja Zuzak übernommen. Diese hatte ihren Praxisbetrieb verkleinert. „Wir sind inzwischen die größte Praxis in Wendeburg“, sagt Birgit Schmidt. Und weil die Räume Am Brink auf Dauer zu klein sind, will sie eine Zweigpraxis eröffnen, in Sichtweite, in einem leerstehenden Laden an der Peiner Straße. Der Bauantrag ist beim Landkreis in Arbeit.

