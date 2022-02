Peine. An der Woltorfer Straße haben Unbekannte versucht, ins Peiner Impfzentrum einzubrechen. Außerdem: 2000 Liter Diesel in Stederdorf gestohlen.

Das Impfzentrum des Landkreises Peine an der Woltorfer Straße in Peine.

Polizei Peine Versuchter Einbruch in das Impfzentrum Peine

Unbekannte haben versucht, in das Impfzentrum des Landkreises Peine einzubrechen. Wie die Polizei berichtet, fand der Einbruchsversuch zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen statt. Die Täter wollten sowohl über die Eingangstür als auch über die Fenster in das Impfzentrum gelangen, schafften es jedoch nicht, die Zugänge aufzuhebeln.

Angaben zur Schadenshöhe konnten bisher nicht gemacht werden. Die Polizei bitte um Zeugenhinweise an (05171) 9990.

Unbekannte stehlen mehr als 2000 Liter Kraftstoff

Bislang unbekannte Täter haben von dem Gelände eines Baustoffhandels zwischen Mittwoch, 16. Februar, 10 Uhr, bis Dienstag, 16 Uhr, in der Dieselstraße in Peine-Stederdorf über 2000 Liter Dieselkraftstoff aus einem Tank entwendet hatten. Die Polizei geht in einer Mitteilung von einer Schadenshöhe von mindestens 1700 Euro aus.

Auf Grund der hohen Literzahl müssen die Täter zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt haben. Wem im Tatzeitraum ein auffälliges Fahrzeug oder auch Personen aufgefallen ist, wird gebeten, sich mit den Beamten der Polizei Peine unter (05171) 9990 in Verbindung zu setzen.

red

