Wendeburger kracht bei Wahle frontal gegen Ampelmast

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagvormittag am Ortsausgang von Wahle im Kreis Peine. Ursache war voraussichtlich ein medizinischer Notfall.

Ein 74-jähriger Wendeburger ist am Freitagvormittag mit seinem Auto auf der Sophientaler Straße zwischen Wahle und Vechelde gegen einen Ampelmast gefahren. Wie die Polizei berichtet, kam der Mann am Ortsausgang von Wahle nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen die Ampelanlage.

Die Ursache für den Unfall war voraussichtlich ein krankheitsbedingter medizinischer Notfall. Der Unfallfahrer musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Das Auto wurde abgeschleppt, auch der Ampelmast wurde stark beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 13.000 Euro geschätzt.

Einbruch in Peiner Eschenstraße: Bewohner überraschen Täter

Am Freitagabend gegen 20.40 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Peiner Eschenstraße eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, verschafften sie sich gewaltsam durch ein Fenster Zugang ins Haus. Sie durchwühlten zahlreiche Schränke, doch nach jetzigem Ermittlungsstand erlangten sie keine Beute. Die Täter wurden durch den Eigentümer überrascht und flüchteten. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 05341/1897-0 oder bei der Polizei Peine unter 05171/999-0 erbeten.

Polizei erwischt berauschten Autofahrer in Wendeburg

Am Freitagabend hat die Polizei einen 21-jährigen Wendeburger in seinem Auto auf der Meerdorfer Straße angehalten. Wie die Polizei berichtet, stellten die Beamten schnell fest, dass der junge Mann unter Drogen stand, zudem trug er eine geringe Menge Marihuana bei sich. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahrens unter berauschender Mittel sowie des unerlaubten Erwerbes/Besitzes von Cannabis gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

