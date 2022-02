Die Polizei aus Peine berichtet am Dienstag von einem brennenden Radlader in Köchingen. (Symbolfoto)

Polizeibericht Peine Radlader in Köchingen brennt vollständig aus

Am Ostring in Köchingen hat am Montag ein Radlader gebrannt. Die Maschine brannte nachmittags – die Polizei wurde gegen 17 Uhr alarmiert – vollständig aus. „Durch das umsichtige Verhalten eines Meldenden bestand keine konkrete Gefahr für Personen oder Gebäude“, teilt ein Polizeisprecher mit. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Auf Nachfrage bekräftigte der Sprecher, dass die Polizei von einem technischen Defekt ausgehe, der den Brand auslöste.

red

