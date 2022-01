Trinkwasserleitung in Equord wird auf 500 Metern erneuert

Equord. Der Wasserverband investiert rund 230.000 Euro in dieses Bauvorhaben. Der Verkehr wird beeinträchtigt und zunächst per Ampel geregelt.

Vorbereitende Arbeiten zur Verlegung von 500 Metern neuer Trinkwasserleitung beginnen an diesem Dienstag, 18. Januar, in der Hämelerwalder Straße zwischen dem Kreisel und dem Ortseingang in Equord. Deshalb muss der Verkehr dort vorsorglich per Ampelschaltung gesteuert und kontrolliert an der Baustelle vorbeigeleitet werden, kündigt die Bauleitung des Wasserverbands Peine an. Ende Januar solle dann mit dem Einzug der Leitung begonnen werden.

Ampel kann später entfallen

Ab diesem Arbeitsschritt könne die Ampelsteuerung entfallen, da der Verkehr dann an den jeweiligen Baugruben vorbeigeleitet werden könne. Laut Wasserverband sollen Ende März die Arbeiten abgeschlossen sein. Rund 230.000 Euro investiert er „in diese nachhaltige Infrastrukturmaßnahme“.

Konststoffrohre werden eingebaut

Die alte Leitung aus den 50er Jahren wird durch moderne Kunststoffrohre mit einem Durchmesser von zehn Zentimetern ersetzt. Der Verband beschreibt: „Diese Kunststoffleitungen werden im sogenannten Horizontalbohrspülverfahren verbaut. Dazu werden die Leitungen zunächst vor Ort verschweißt, so dass die richtigen Länge pro Abschnitt für den späteren, computerüberwachten Einzug bereitstehen. Dann werden die notwendigen Baugruben errichtet, zwischen denen zunächst mit einer Lanze ein horizontales Loch erzeugt wird, das im zweiten Arbeitsschritt aufgeweitet wird. Dann wird das Rohr selbst in diesen kleinen Erdtunnel eingezogen. Die Arbeiten können zwischen den einzelnen Baugruben erfolgen. Das bedeutet minimalen Straßenaufbruch und ebenso nur geringe Einschränkungen für den Verkehr, der an den Baugruben vorbeigeleitet werden kann.“

Versorgung gesichert

Die Versorgung bleibe auch während der Bauphase über das bestehende Netz gesichert. Erst wenn die neue Leitung die strengen Druck- und Hygieneproben bestanden habe, werde sie in Betrieb genommen. Die alte Leitung werde dann fachmännisch verfüllt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de