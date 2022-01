Lindgren-Schule in Ilsede

Lindgren-Schule in Ilsede Rektorin verlässt Ilseder Astrid-Lindgren-Schule

Verlässt die Astrid-Lindgren-Schule in Groß Ilsede im Sommer: die Rektorin Christine Kindler-Schöe (Mitte).

Peine. Christine Kindler-Schöe geht im Sommer in den Ruhestand. Michael Lampka leitet die „Grundschule in der Südstadt“ in Peine.