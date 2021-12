Hausbesitzer in Blumenhagen beobachtet Einbrecher

Einen 34-jährigen mutmaßlichen Einbrecher hat die Polizei festgenommen. Er hatte laut Mitteilung in der Nacht zum Mittwoch kurz vor 1 Uhr auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses versucht, durch eine Nebeneingangstür ins Haus zu gelangen und ein Auto zu knacken. Der 35-jährige Hauseigentümer habe dies per Überwachungskamera beobachtet und die Polizei gerufen.

Auto mit mutmaßlichem Aufbruchwerkzeug wird sichergestellt

In der Nähe des Wohngebietes sei diese auf einen Fußgänger gestoßen, auf den die Beschreibung gepasst habe. Nach kurzer Verfolgung sei der Mann gestellt worden. In der Nähe sei auch sein Auto mit mutmaßlichem Aufbruchswerkzeug sichergestellt worden. Nach Ermittlungen und einer Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim sei der Mann wieder entlassen worden.

Einbrecher stehlen vierstelligen Bargeldbetrag aus Wohnhaus

Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in ein Wohnhaus an der Straße Unter dem Spring in Peine eingebrochen. Durchsucht wurden nach Polizeiangaben mehrere Räume. Entwendet worden sei Bargeld in vierstelliger Höhe.

Autos kollidieren auf der Bundesstraße 1

Auf der Bundesstraße 1 an der Einmündung Vechelde Nord sind Samstag gegen 16.20 Uhr zwei Autos kollidiert. Eine 52-jährige Salzgitteranerin wollte laut Polizei mit ihrem PKW aus Richtung Denstorf kommend nach links in Richtung Vechelde – Gewerbegebiet Nord – abbiegen. Dabei habe sie eine

71-jährige Vechelderin mit ihrem PKW übersehen, die aus Richtung Bettmar gekommen sei. Beide Fahrerinnen seien verletzt worden. Ein Rettungswagen habe sie in ein Braunschweiger Krankenhaus gebracht. Die Autos seien abgeschleppt worden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sei die B 1 in dem Bereich gesperrt worden.

