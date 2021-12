Im Dschungel von „Corona“

Eigentlich habe ich gedacht, ich könnte mir das ersparen – als „Durchgeimpfter“. Aber nun muss ich mich doch noch durch den „Corona-Dschungel“ schlagen und mich testen lassen – für den Sport, für meine Besuche im Seniorenheim. Bin gespannt, wann ich an die Reihe komme in den Testzentren, zumal ja auch die Tests knapp sein sollen. Ein Freund will angesichts dessen künftig schon auf seine Besuche im Fitnessstudio verzichten – ich dagegen habe mir vorgenommen, nicht vor „Corona“ zu kapitulieren. Schau’n wer mal.

