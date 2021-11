Corona-Kontrollen in Peine – fünf Ordnungswidrigkeiten

Die Polizei und Stadt Peine haben bei einer gemeinsamen Kontrollaktion am Montag, 29. November, fünf Ordnungswidrigkeiten wegen Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen in Bussen und am Bahnhof aufgenommen. Die Kontrollen wurden im ÖPNV und in Gaststätten in Stadt und Landkreis durchgeführt, berichtet die Polizei. In den kontrollierten Gaststätten gab es keine Verstöße.

Die Kontrollen seien zum größten Teil sehr positiv wahrgenommen worden. Allerdings sei die Polizei bei kontrollierten Personen teilweise auf Unverständnis und unterschwellige Aggressivität gestoßen.

red

