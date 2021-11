Das gefällt ihm richtig gut! Hans-Hermann Baas (73), bis 2016 Bürgermeister der Gemeinde Lengede, an dem Nachbau des Schildes, das früher am Spritzenhaus in Woltwiesche hing. Er bekam es zu seinem Ruhestand geschenkt. Vor der Gebietsreform gehörte die Gemeinde Lengede noch zu Wolfenbüttel.