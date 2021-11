Von wegen „Servicewüste“

Wer eine Reise tut, der kann etwas erleben – und zwar Dinge, die unsereins schon längst als abgeschafft eingestuft hat. An einer Autobahntankstelle in Süddeutschland spricht mich jemand an, der für mich das Tanken erledigen möchte – im Kreis Peine habe ich so etwas seit Jahren nicht mehr erlebt, denn hier ist doch längst Selbstbedienung angesagt. Als ich dem Manne im tiefen Bayern für seinen Dienst Trinkgeld gebe, putzt er auch noch die Fenster meines Autos. Später stellt sich heraus: Auch dies ist eine Selbstbedienungstankstelle, der Service also rein freiwillig – aber eine gute Idee.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;ibsbme/nfzfsAgvolfnfejfo/ef#?ibsbme/nfzfsAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de