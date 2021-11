Eine Winterlinde für die Vechelder Erstklässler

Vechelde. Die Bedeutung des Wachstums war Thema im Gottesdienst zur Einschulung. Nun steht der Baum an der Böttcherkuhle. Zum Pflanzen wurde gesungen.

Fassten kräftig mit an bei der Baumpflanzaktion: stellvertretende Schulleiterin Henrike Plank, Gemeindebürgermeister Tobias Grünert (links) sowie Pfarrer Harald Böhm.

Die Erstklässler der Grundschule in Vechelde haben im November gemeinsam anlässlich ihrer Einschulung eine Winterlinde in der Böttcherkuhle gepflanzt. Das berichtet die Gemeinde Vechelde. Die symbolische Bedeutung über das Wachstum des Baumes war demnach sinnbildliches Thema in ihrem Einschulungsgottesdienst im September.

Helfer fassten mit zu

Tatkräftig unterstützt wurden sie bei der Pflanzung des Baumes von ihrer stellvertretenden Schulleiterin Henrike Plank, von Gemeindebürgermeister Tobias Grünert sowie von Pfarrer Harald Böhm. Musikalisch begleitet wurde der feierliche Anlass von den Kindern und deren Klassenlehrer|innen mit Liedern rund um das Thema Baum, heißt es abschließend.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de