Rolf Ahlers legt Vöhrumer Ortschronik vor

„Vöhrum – tausend Jahre und mehr“ – so lautet der Titel der von Rolf Ahlers aus Wendeburg verfassten Ortschronik. In 26 Kapiteln hat er von „geschichtlichen Ereignissen“ bis „Vöhrum heute“ reichhaltige Informationen zusammengestellt, so eine Pressemitteilung. Das Buch mit 544 Seiten enthält demnach auch die Beiträge „Die Vor- und Frühgeschichte Vöhrums nach dem derzeitigem Forschungsstand von Thomas Budde“, „Das Kriegsende 1945 in Vöhrum und Umgebung von Karl-Heinz Heineke“ und „Zur Theorie über die Herkunft des Ortsnamens Vorden von Dr. Ingo Reinhardt“.

Das vom Verlag Uwe Krebs gestaltete Buch mit mehr als 400 Abbildungen wird bereits als Gutschein in der Vöhrumer Bücherstube für 29,95 Euro angeboten, heißt es weiter mit Blick auf Weihnachten.

Rund 70 Unterstützer zu Einzelthemen

Der Dank von Rolf Ahlers gilt demnach allen, die bereitwillig und gern mitgeholfen haben. Dr. Ingo Reinhardt sei Initiator dieser Chronik. Er sowie Sven Pleger und Werner Brandes hätten sich in zielorientierter Weise „querschnittig“, das heißt zu allen Themen, tatkräftig beteiligt und eine große Anzahl an Informationen zur Verfügung gestellt. Für manchen Sachverhalt hätten sie Informationen eingeholt oder Kontakte zu weiteren Personen hergestellt. In dieser Weise hätten etwa 70 Personen zu Einzelthemen beigetragen.

Der Name Vöhrum ist – soweit ermittelbar war – als Ortsname einmalig und als Familienname nicht bekannt: Vöhrum ist einmalig, heißt es abschließend.

red

