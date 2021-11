Dungelbeck. Wie kann dauerhafter Friede gelingen? Mit dieser Frage setzten sich unter anderem die Konfirmanden in Dungelbeck am Sonntag auseinander.

So langsam neigt sich das Kirchenjahr dem Ende entgegen. Die letzte Woche steht traditionell im Zeichen des Erinnerns und Gedenkens. Am gestrigen Volkstrauertag gestaltete Pastor Andreas Bartholl in der St.-Johannis-Kirche den Gottesdienst gemeinsam mit den Hauptkonfirmanden und Ortsbürgermeister Rainer Hülzenbecher.

„Wie kann dauerhafter Friede gelingen? Diese Frage scheint uns in Deutschland etwas fern, angesichts der schon so lange andauernden Friedenszeit. Aber in der Welt und selbst in Europa sieht es ganz anders aus“, sagte Pastor Bartholl.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr als die Abwesenheit von Krieg

Frieden müsse mehr sein als die Abwesenheit von Krieg. Man merke auch in Deutschland, dass der Ton rauer werde, der Umgang mit anderen und die Achtung anderer Meinungen litten unter sich im Alltag Bahn brechender Gewalt.

Die Konfirmanden hatten sich mit den Begriffen „Volk“, „Trauer“ und „Tag“ befasst und stellten ihre Gedanken dazu vor. Auf den Kirchenbänken hatten sie diese – auf kleinen Plakaten ausgedruckt – angebracht. Zudem hatten sie mit dem Ortsbürgermeister den Text des Liedes „Sag mir, wo die Blumen sind?“ analysiert. Auch dazu trugen sie ihre Gedanken vor.

Leid, Schmerz und Verlust

„Das gibt uns einen neuen Blick auf die Bedeutung des Tages. Leid, Schmerz und Verlust sind heute greifbar. Es wird erschreckend bewusst, was Menschen ihren Mitmenschen antun können. Am meisten leiden die Zivilisten und die Natur unter Kriegen. Umso wichtiger ist es, unsere eigene Geschichte und deren Hintergründe zu kennen. Wir müssen unsere Demokratie schützen und festigen, zur Völkerverständigung beitragen und nicht zuletzt unsere Natur bewahren“, bekräftigte Hülzenbecher.

Zum Abschluss wurde ein Kranz am Ehrenmal niedergelegt.

las

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de