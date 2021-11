Peiner Jugendliche machen ihre Schule grüner

Die Integrierte Gesamtschule Peine hat aus Anlass des 75-jährigen Jubiläums des Landes Niedersachsen seit Schuljahresbeginn an einer niedersachsenweiten Aktion des Netzwerkes der Umweltschulen teilgenommen und auf dem Schulgelände ein „grünes Herz“ angelegt, wie Nikolas Halbedel (Klasse 7.4) und Turan Topcu (Klasse 7.1) in einem Bericht schreiben.

Die Arbeiten leistete der Wahlpflichtkurs „Umwelt“ des 7. Jahrgangs unter der Leitung von Celine Serangeli.

Das „Grüne Herz“ soll im nächsten Sommer zu einer Wildblumenwiese werden

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben ihr Projekt laut einer Mitteilung so: Das „Grüne Herz“ werde im nächsten Sommer zu einer Wildblumenwiese werden. Es solle die Artenvielfalt fördern und besonders Insekten wie Bienen, Hummeln, Spinnen und vielen anderen einen Lebensraum geben. „Wir haben in diesem Herbst die vorbereitenden Arbeiten mit dem Umwelt-WPK begonnen“, heißt es in der Mitteilung der Schülerinnen und Schüler.

„Wir haben viele Werkzeuge genutzt, zum Beispiel Spaten, Schaufeln, Schubkarren und Pfosten. Wir arbeiten hart und helfen uns gegenseitig. Mit der Schubkarre sind wir 27-mal bis zum Ökogarten gefahren, um Gras und Boden abzuliefern.“ Bereits am dritten Arbeitstag seien die Helfenden sehr weit gekommen. Alle seien stets motiviert gewesen und seien inzwischen schon fast fertig.

Arbeit ist anstrengend, macht aber Spaß

Während des Projekts seien einige Schüler interviewt worden. Ahvis etwa sagte, er finde es anstrengend, aber es mache ihm Spaß, weil sich die Schüler gegenseitig helfen. Ivan räumte ein, die Aktion mache ihm nicht so viel Spaß, aber es sei seine Pflicht. Yanic findet es „entspannend zu graben“ – er möge das. Almir mag es sehr, mit der Schubkarre hin und her zu fahren. „Wir freuen uns schon sehr auf die Blumen im nächsten Frühjahr“.

