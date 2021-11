G20 einig bei 1,5-Grad-Ziel - Umweltschützer von Gipfel enttäuscht

Mit einem Signal an die UN-Klimakonferenz in Glasgow ist in Rom der G20-Gipfel zu Ende gegangen: Die stärksten Wirtschaftsnationen der Welt stellten sich hinter das 1,5-Grad-Ziel. Klimaschützer äußerten sich aber enttäuscht; UN-Generalsekretär António Guterres sprach von "nicht erfüllten Hoffnungen".