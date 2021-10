Dieb greift bei Peiner Ehepaar in Geldbörse

Peine. Der Täter bat vermeintlich um Wechselgeld und griff dann selbst in die Geldbörse des Opfers. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat am Samstag um 9.50 Uhr in der Rostocker Straße ein älteres Ehepaar angesprochen und um Wechselgeld gebeten. Während der 72-jährige Geschädigte in seiner Geldbörse suchte, „half“ ihm der Unbekannte vermeintlich.

Er verdeckte die Tat mit einem Plastikbeutel

Während er mit in die Geldbörse griff, hielt er dabei einen kleinen Plastikbeutel in der Hand. Damit verdeckte er vermutlich das Entwenden mehrerer Geldscheine aus der Geldbörse. Der Täter ist laut Polizei etwa 1,60 Meter groß, schlank, hat dunkle kurze Haare, er trug eine helle Jacke, schwarze Hose und sprach gebrochenes Deutsch. Schaden: 550 Euro. Hinweise: (05171) 9990.

