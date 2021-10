Unfall im Kreis Peine 44-jähriger Autofahrer kracht in Peine in Baum – schwer verletzt

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Sonntag, 24. Oktober, gegen 5.50 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Wendesse und Stederdorf. Wie die Polizei Salzgitter mitteilt, kam ein Autofahrer aus Peine auf der Wendesser Landstraße beim Durchfahren einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Bei der Kollision mit einem Baum erlitt der 44-jährige Fahrer schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro, heißt es weiter. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Mehr aus Peine:

Auto in Klein Ilsede zerkratzt

Bislang nicht ermittelte Täter zerkratzten am Sonntagnachmittag, zwischen 15 Uhr und 17.45 Uhr, den Lack eines Autos in Klein Ilsede. Der Ford Focus parkte im Bruchweg. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1500 Euro geschätzt. Hinweise an (05171) 9990.

red

