85-Jährige in Peine abgelenkt und bestohlen

Peine. Auf der Senator-Voges-Straße in Peine sprach die Peinerin (85) ein Mann an und stahl dann ihren Schmuck von Arm und Hand.

Am Samstag ließ sich eine 85 Jahre alte Frau in Peine in ein Gespräch verwickeln und merkte erst später, dass sie dabei bestohlen wurde.

Ältere Frau reingelegt Seniorin in Peine in Gespräch verwickelt, dann bestohlen

Wieder ist es einem Dieb gelungen, eine ältere Frau reinzulegen. Eine 85-Jährige aus Peine verlor dabei ihren Schmuck, den sie an Arm und Hand trug.

Die Polizei teilte am Sonntag mit, dass die Frau am Samstag gegen 10.40 Uhr auf der Senator-Voges-Straße in Peine angesprochen wurde. Ein Mann habe sie auf dem Gehweg zunächst in ein Gespräch verwickelt und damit offensichtlich erfolgreich abgelenkt. „So, dass sie nicht bemerkte, wie der Täter an Arm und Hand getragenen Schmuck entwendete“, so die Polizei.

Die beschreibt den Täter als „osteuropäisch aussehend“. Der Mann habe sich anschließend in Richtung des Hagenmarktes wegbewegt. Er soll mit einer dunklen Jacke, vermutlich Lederjacke, und einer Schiebermütze bekleidet gewesen sein.

Eine Zeugin gab es wohl, sie soll sich unbedingt bei der Polizei melden

Eine derzeit unbekannte Passantin soll Zeugin des Vorfalls geworden sein. Die Passantin sowie etwaige andere Zeugen werden gebeten, sich dringend bei der Polizei Peine unter der Nummer (05171) 99 90 zu melden.

