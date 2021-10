Gedanken zur Sparkasse

Die Dinge verändern sich, alles ist im Fluss: So heißt es ja immer in diesen Zeiten. Dinge, die bislang wie selbstverständlich dazu gehört haben, verschwinden – beispielsweise die Sparkassen-Filialen (mit Personal) selbst in (kleinen) Ortschaften. Nun wird auch die in Gadenstedt geschlossen, obwohl das schon ein großer Ort ist – interessanterweise ist der Protest aber (bislang) ausgeblieben. Zwar behält Gadenstedt den Sparkassen-SB-Bereich, aber auch der ist anderswo bereits abgebaut worden, und dort in Oberg und Adenstedt haben sie dagegen protestiert – vergebens. Alles ist eben im Fluss.

