Unbekannte legen in Vöhrum Eisenrohr auf die Schienen

Vöhrum. Ein Zug überfährt das Hindernis in Vöhrum. Es schlägt in die Lärmschutzwand ein. Die Polizei ermittelt wegen Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Unbekannte Täter haben am Montag im Landkreis Peine für einen Einsatz der Bundespolizei Braunschweig gesorgt. Zur Mittagszeit, gegen 12.30 Uhr, meldete die Deutsche Bahn, dass es in Vöhrum am Uhlenkamp zu einer Beschädigung gekommen sei. Unbekannte hatten am Bahnübergang ein Eisenrohr mit Betonfuß auf die Schienen gelegt, wie die Bundespolizeiinspektion Hannover mitteilt.

Nach bisherigen Erkenntnissen sind durch diesen Vorfall keine Personen verletzt worden

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein durchfahrender Zug das Hindernis überfahren, wobei es kurz darauf in die benachbarte Lärmschutzwand einschlug. Ebenfalls kam es zu Beschädigungen an dem Bahnübergang. Auch der Betonfuß des Zaunpfahles wurde in mehrere Einzelteile zerstört und großflächig im Schienenbereich verteilt. Nach bisherigen Erkenntnissen seien durch diesen Vorfall keine Personen verletzt worden.

Gerade dieser Vorfall zeige, wie gefährlich so eine Situation aufgrund herumfliegender Beton- und Metallteile werden könne. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Hinweise an die Bundespolizei unter (0511) 303650.

