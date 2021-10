Erntedankfest in Edemissen

Erntedankfest in Edemissen Erntedankfest in Edemissen – „einfach einmal ,Danke’ sagen“

Beim Erntedankfest in der Edemisser Kirche (von links): Christine Kemmer, Catharina Molle, Hannelore Rumpf und Eva Bartkowski.

Edemissen. In dem Gottesdienst mahnen die Redner an, die Lebensmittel mehr zu würdigen und nicht so viel zu verschwenden – sie sagen dies.