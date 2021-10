Zwei Fälle von Fahrerflucht beschäftigen die Peiner Polizei

Edemissen/Peine. Ein Lkw-Fahrer fuhr in Edemissen gegen eine Dachrinne, ein Pkw-Fahrer beschädigte in Peine den Außenspiegel eines Autos. Beide flüchteten.

Gleich zweimal musste sich die Peiner Polizei mit Fahrerflucht beschäftigen. Der erste Fall ereignete sich in Meerdorf, wo zwei Anwohner aus der Ehlersstraße am Freitag um 10 Uhr einen Lkw-Fahrer beobachteten, wie er gegen ein Dachrinnenfallrohr eines Scheunengebäudes fuhr und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der Schaden wird auf zirka 200 Euro geschätzt. Ein 58-Jähriger aus Hannover wurde als Verantwortlicher festgestellt.

Ebenfalls am Freitag um 15.23 Uhr streifte in Peine in der Straße Am Anger an der Ecke Falkenberger Straße ein silberfarbener Pkw einen geparkten Fiat Punto eines 55-Jährigen aus Peine. Dabei wurde der Außenspiegel beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Unfall wurde allerdings durch zwei Zeugen beobachtet, die auch das Kennzeichen des unfallflüchtigen Wagens nennen konnten, sodass weitere Ermittlungen dazu im Rahmen des Strafverfahrens eingeleitet werden konnten. Die Schadenshöhe wurde auf 300 Euro geschätzt.

red

