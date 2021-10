Vechelder CDU als Vorbild

Hauptsache, die CDU verliert ihren Humor nicht – auch nicht in dieser schweren Stunde. Bekanntlich haben die Christdemokraten bei der Bundestagswahl ganz schön Federn lassen müssen; und bekanntlich hat die CDU in der Gemeinde Vechelde bei der Kommunalwahl erfolgreich abgeschnitten, stellt mit Tobias Grünert auch den Bürgermeister. Welche Folgerungen wir daraus zu schließen haben, liegt auf der Hand: Von der Vechelder CDU lernen, heißt siegen lernen. Junge Leute als Kandidaten gewinnen und bei den Themen über den Tellerrand gucken – dieses Erfolgsrezept ist mit einem Schmunzeln von der Vechelder CDU zu hören. Die Bundes-CDU müsste es also nur nachmachen – ist doch ziemlich einfach.

