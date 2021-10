Englisch-Setter Suki sucht ein neues Zuhause

Suki ist eine quirlige, aufgeschlossene und sehr liebe kastrierte Englisch-Setter-Hündin. Das Tierheim Peine sucht für sie liebevolle hundeerfahrene Menschen, die in ruhiger Umgebung wohnen (im besten Fall mit Garten) und ihr die schönen Seiten des Lebens zeigen. Suki wurde von einer Tierschutzorganisation halb verhungert aus einer Tötungsstation gerettet und in einer Pflegestelle aufgepäppelt. Leider ist sie Leishmaniose-positiv, was allerdings noch mit Tabletten behandelt wird. Sie zeigt bislang keinerlei Krankheitssymptome, teilt das Tierheim mit.

Interessenten melden sich im Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee: (05171) 52558; Internet: www.tierheim-peine.de.

red

