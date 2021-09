Fremdregiert – auch egal?

Als Lokalpatriot habe ich mir die Augen gerieben: Bei der Stichwahl um das Peiner Landratsamt hat der Stimmzettel die Wohnorte der beiden Bewerbenden enthüllt – Banafsheh Nourkhiz wohnt in Hannover, Henning Heiß in Didderse, also im Landkreis Gifhorn. Schon bevor wir also unser Kreuzchen gemacht haben, ist klar – wir werden vom Kreishaus aus fremdbestimmt und fremdregiert. Ich lege mich fest: Erstmals in der Geschichte des Landkreises Peine, der 1885 entstanden ist, wohnt mit Henning Heiß der Landrat künftig nicht im Kreisgebiet. Residenzpflicht, das war gestern – dies als Feststellung, nicht als Makel: Denn der frühere Ilseder Bürgermeister Wilfried Brandes wohnt ebenfalls außerhalb – in Hämelerwald (Region Hannover) – und hat (trotzdem) hervorragende Arbeit geleistet. Aber der neue Ilseder Bürgermeister Nils Neuhäuser genannt Holtbrügge hat angekündigt, von Schellerten (Kreis Hildesheim) in die Peiner Südkreisgemeinde zu ziehen – was ihn für viele gleich sympathischer macht.

