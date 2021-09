Schüler in Peine erweitern ihre Lesekompetenzen

Als erste weiterführende Schule im Landkreis Peine nimmt die Bodenstedt-/Wilhelmschule an dem Pilotprojekt „Lesen macht stark“ des Kultusministeriums teil. Ziel ist es, die Lesefähigkeit der Schüler zu fördern. Das Programm läuft seit einigen Jahren erfolgreich in Schleswig-Holstein, wie die Schule mitteilt. „Lesen macht stark“ steht in roten Buchstaben auf den leuchtend gelben Ordnern.

Zwei Lehrerinnen der Schule haben sich bereits zu Lese-Coaches fortgebildet

Sie sollen bei den Schülern die Lust am Lesen wecken. Im Laufe der Zeit werden diese Ordner gefüllt mit Sachtexten, Geschichten oder Konzentrationsaufgaben. Schulleiter Wolfgang Sammer übergab die ersten Ordner jetzt an die Schüler der 6. Klassen. Zwei Lehrerinnen der Schule haben sich bereits zu Lese-Coaches fortgebildet. „Unsere Aufgabe ist es jetzt, unterschiedliche Lese-Methoden mit den Schülern auszuprobieren und daraus ein Konzept zu entwickeln, wie eine systematische Leseförderung an der Schule umgesetzt werden kann“, erläutert Deutschlehrerin Marion Kothe die Zielsetzung des Projekts. Ihre Kollegin Hannah Graen ergänzt: „Wir wollen auch regelmäßig die Fortschritte der Schüler erfassen und machen dafür kurze Lesetests am Computer.“

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de