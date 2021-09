Dieselspur zieht sich durch Edemissen und weitere Orte

Edemissen. Verkehrsteilnehmer entdeckten die Spur am Montagmorgen in Edemissen. Betroffen waren aber auch andere Orte. Eine Fachfirma war im Einsatz.

Verkehrsteilnehmer haben nach Polizeiangaben am Montag, 20. September, morgens in Edemissen eine große Dieselspur festgestellt. Gegen 6.30 Uhr erhielt die Polizei in Edemissen den Hinweis, dass sich am Kreisverkehr Oedesser Straße eine Öl- oder Dieselspur befinde. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass sich die Spur weiter fortsetzt. Sie konnten dieser Spur bis in die Ortschaften Wehnsen, Plockhorst und Eickenrode folgen, heißt es im Polizeibericht.

Durch Mitarbeiter der Gemeinde Edemissen seien an verschiedenen Stellen zunächst Warnschilder aufgestellt worden, bis die Verunreinigungen durch eine Fachfirma beseitigt worden sei.

Suche nach dem Verursacher

Der Verursacher der Dieselspur ist bislang unbekannt. Aufgrund der erheblichen Menge an Treibstoff, könnte es sich um ein größeres Kraftfahrzeug gehandelt haben, so die Polizei weiter.

Hinweise an die Polizei in Edemissen unter (05176) 976480 oder an die Polizei in Peine unter (05171) 9990.

red

