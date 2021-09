Adolf Stöhr Vorsitzender des Peiner Klinik-Fördervereins

Peine. Einstimmig wiedergewählt wurde in diesen Tagen der vieljährige Vorsitzende des Fördervereins Klinikum Peine, Adolf Stöhr. Die Mitgliederversammlung tagt. Auch seine Stellvertreterin, Gudrun Schwan, bestätigte die Versammlung in ihrem Amt. Die Position des Schatzmeisters konnte nicht besetzt werden, die Aufgaben führt Renate Ortloff zunächst kommissarisch weiter, heißt es in der Mitteilung des Fördervereins.

Adolf Stöhr. Foto: Privat

Den Vorstand komplettieren die Beisitzerinnen und Beisitzer Elisabeth Zittel, Friederike Jürgens-Hermsdorf, Bettina Grete und Heinrich Meier. Neu hinzugewählt als Beisitzerinnen wurden Gabriele Schlüter aus Dungelbeck und Gabriele Klein aus Ilsede. Als Kassenprüferinnen sind Brigitte Fuchs und Ingrid Feldmann tätig.

Vorsitzender Stöhr konnte zu Beginn der Veranstaltung den Landtags- und Kreistagsabgeordneten Matthias Möhle (SPD) begrüßen und mit Dr. Dirk Tenzer einen der beiden Geschäftsführer des Klinikums. Tenzer gab einen Überblick über die aktuelle Situation des Klinikums, beschrieb die Probleme bei der organisatorischen Loslösung vom bisherigen Träger AKH Celle und skizzierte die Pläne zur medizinischen Weiterentwicklung des Krankenhauses, beschreibt der Förderverein.

Chefarztpositionen sind besetzt

Sämtliche Chefarztpositionen konnten demnach inzwischen besetzt werden, Pflegepersonal wird nach wie vor gesucht im Klinikum Peine. Ein neues Logo hat das Klinikum inzwischen erarbeitet. Tenzer betonte, dass das Krankenhaus mit derzeit 275 Planbetten von den Peinern sehr gut angenommen werde, das Haus war zum Zeitpunkt der Mitgliederversammlung des Fördervereins voll belegt.

Vorsitzender Stöhr erläuterte die Pläne des Fördervereins für die kommenden Monate. Der Verein wird sich demnach finanziell an der gärtnerischen Neugestaltung der Zufahrt vor dem Haupteingang beteiligen und die Erneuerung der Infotafeln am Eingang übernehmen.

red

