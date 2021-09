Radfahrer starb nach Unfall auf Peiner Lehmkuhlenweg

Ein 66-jähriger Woltorfer ist am Dienstag gegen 17.20 Uhr mit seinem E-Bike auf dem Lehmkuhlenweg in Richtung Woltorf unterwegs gewesen, als er kurz nach der Kreuzung Ostrandstraße aus bislang unbekannter Ursache stürzte. Ein Verkehrsteilnehmer, der kurz darauf an der Unfallstelle vorbeikam, leistete dem Radfahrer sofort Erste Hilfe und alarmierte den Rettungsdienst, teilt die Polizei mit. Der Radfahrer wurde anschließend in die Notaufnahme des Klinikums Peine eingeliefert, wo es im Laufe des Abends starb.

Ersthelfer sah Unfall nicht

Nach Auskunft des Ersthelfers vor Ort habe er selbst den Unfall nicht gesehen, sondern sei auf den am Boden liegenden Radfahrer zugekommen. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich bereits zwei Bauarbeiter um den Verletzten gekümmert. Diese hätten nach Eintreffen des Rettungsdienstes die Unfallstelle aber wieder verlassen.

Polizei sucht Zeugen

Bislang gibt es keine Zeugen zum eigentlichen Unfall beziehungsweise Sturz des Radfahrers. Die Polizei bittet mögliche Zeugen und insbesondere die beiden Bauarbeiter darum, sich unter (05171) 9990 zu melden.

