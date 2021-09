Politik als Familiensache

Wie der Vater, so der Sohn: Das kennen wir schon. Allerdings gibt es auch: wie die Großmutter, so die Mutter, so der Sohn – wie sich bei Familie Schulz zeigt. Großmutter Ilse Schulz aus Groß Ilsede ist in der Kommunalpolitik eine „alte Häsin“, unter anderem Ortsbürgermeisterin, und tritt bei den Kommunalwahlen erneut an – unter anderem für den Kreistag. Tochter Kirsten Krohne aus Rüper geht das zweite Mal an den Start, Sohn Ole Krohne mit dann 18 Jahren das erste Mal. Es ist also eine „Dreier-Bande“, die den Kreistag erstürmen will – und zwar für die Freien Bürger Ilsede (FBI).

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;ibsbme/nfzfsAgvolfnfejfo/ef#?ibsbme/nfzfsAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de