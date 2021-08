Chester wartet Im Tierheim Peine auf eine neue Familie

Mischlingsrüde Chester wurde am 19. August in Peine-Stederdorf gefunden und im Tierheim abgegeben. Bislang hat sich niemand wegen des Hundes gemeldet. Chester wurde etwa im Mai 2020 geboren. Bislang konnte er vermutlich machen, was er wollte. Er springt Menschen an, jedoch nicht bösartig, aber er sollte nicht bei kleinen Kindern einziehen.

Chester ist ein sehr agiler Jung-Hund für eine sportliche Familie. Im Tierheim kommt er mit Artgenossen gut klar und lebt mit Chia zusammen. Er apportiert gut und bringt die Beute zu seinem Menschen zurück. Interessenten melden sich im Peiner Tierheim unter (05171)52558; Infos: www.tierheim-peine.de.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de