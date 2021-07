Peine-Telgte: Auto erfasst Zehnjährige mit Tempo 60

Peine. Das Kind hatte, so die Polizei, einen besonders engagierten Schutzengel. Außerdem gab es in Peine eine Verfolgungsjagd – auf einen Windel-Dieb.

Ein zehn Jahre altes Mädchen hatte am Wochenende bei einem Verkehrsunfall in Peine-Telgte, so die Polizei, „einen Schutzengel mit besonderem Engagement“. Und in der Peiner Innenstadt gab es eine Verfolgungsjagd auf einen Dieb von Windeln. Das ist dem Bericht des Polizeikommissariats Peine vom Sonntag zu entnehmen.

Der Unfall auf der Vöhrumer Straße in Telgte ereignete sich am Samstag kurz vor 14 Uhr. Nach Angaben der Polizei wollte die Zehnjährige mit ihrem Fahrrad die vierspurige Straße kreuzen, wobei sie offenbar nicht auf den Verkehr geachtet hatte – sie wurde vom Auto einer 70 Jahre alten Frau aus Vöhrum mit Tempo 60 erfasst.

Die Peiner Polizei meldet einen Verkehrsunfall mit einem 10-jährigen Mädchen, der glimpflich ausging, und von einem kuriosen Diebstahl in Peine. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Das Mädchen wurde mit einem Rettungswagen ins Peiner Klinikum gebracht, wo sich laut Polizei glücklicherweise herausstellte, dass das Kind lediglich schmerzhafte Prellungen erlitten hatte, die nur ambulant behandelt werden musste. Den Sachschaden gab die Polizei mit rund 700 Euro an.

Windel-Dieb in Peine verliert auf der Flucht 5 von 6 Packungen

In einem Drogeriemarkt in der Peiner Fußgängerzone wollte ein Dieb am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr sechs Packungen Windeln stehlen – er hatte aber offenbar nicht mit der Courage einer 23 Jahre alten Verkäuferin gerechnet. Die junge Frau nahm sofort die Verfolgung auf. Dabei verlor der flüchtige Dieb fünf Packungen, so dass er nur noch mit einer entkommen konnte.

Die Schadenshöhe bezifferte die Polizei am knapp 10 Euro. Zu dem Täter konnte nur eine vage Beschreibung abgegeben werden. Zeugen bittet die Peiner Polizei um Hinweise: (05171) 9990.

Autofahrer ist der Peiner Polizei wiederholt aufgefallen

Seine Autoschlüssel musste ein 29-jähriger ausländischer Mitbürger eines Nicht-EU-Landes bei einer Polizeikontrolle am Samstag, 7.30 Uhr, auf der Celler Straße in Peine abgeben. Die Beamtinnen stellten fest, dass der Mann keine erforderliche Fahrerlaubnis besaß – er hält sich demnach schon weit über ein Jahr hinaus in Deutschland auf und hat seinen Führerschein nicht, wie vorgeschrieben, umschreiben lassen. Außerdem war der Fahrer den Polizeiangaben zufolge schon mehrmals aufgefallen.

Die Fahrt war damit beendet, ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Schlüssel wurden sichergestellt. An einen Berechtigten mit gültigem Führerschein wurde der Schlüssel später ausgehändigt, um sich um Wagen kümmern zu können.

