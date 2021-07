Schulzeit in der Erinnerung

Entlassen ins „Leben“, gerne auch ins „wahre Leben“ – solche Sätze werden die Entlassschülern auch in diesem Jahr wieder zur Genüge gehört haben, so wie sie auch mir vor Jahrzehnten mit auf dem Weg gegeben worden sind. Wie auch immer sich nun das „Leben“ für jeden Einzelnen entwickeln mag – in der Rückschau auf die eigene Schulzeit bleiben viele Erinnerungen haften, gute wie schlechte: Das mag man gar nicht glauben, wenn man die Schulzeit gerade hinter sich hat. Und: Die schlechten Erinnerungen an die Schulzeit lassen sich oft genug gelassen nur mit einem Kopfschütteln quittieren – schau’n mer mal.

