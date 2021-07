30.000 Euro Schaden und zwei Verletzte bei Unfall in Vechelde

Auf der Bundesstraße 1 in Vechelde ist es am Freitagabend zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden gekommen. Ein 20-jähriger Autofahrer wollte aus der Hindenburgstraße im Vechelder Ortsteil Denstorf kommend die B1 befahren und übersah dabei laut Polizei eventuell wegen der tiefstehenden Sonne das Auto einer 72-Jährigen, die gerade die B1 befuhr. Er nahm ihr die Vorfahrt und fuhr in das Auto der 72-Jährigen hinein. Beide Fahrer wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Kliniken gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbar, Die Polizei schätzt die Schadensumme bei den nahezu neuwertigen Autos auf 30.000 Euro, die wohl beide einen wirtschaftlicher Totalschaden erlitten hätten.

bue

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de