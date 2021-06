Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag, 29. Juni, zwischen 14.45 und 17 Uhr eine Scheibe am Unterstand einer Bushaltestelle an der Hannoverschen Heerstraße in Peine eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, wird der entstandene Schaden auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an: (05171) 9990.

