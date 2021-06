Guten Morgen Zwist in der „Familie“

Es ist immer wieder köstlich zu beobachten – dieser drohende Zeigefinger, dieser Zwist in der „kommunalen Familie“: Zurzeit proben die Gemeinden den Aufstand gegen das Kreishaus hoch oben in Peine auf dem Burgberg – es geht um die Kita-Finanzierung, bei der schnell Millionen Euro zusammenkommen (siehe zweite Lokalseite). Wir können aber trotz dieser Posen ganz unbesorgt sein – die Gemüter werden sich wieder beruhigen, alle werden Freude, denn alle sitzen ja in einem Boot. Bestens Beispiel ist das Klinikum: Dort wollen – und müssen – Kreis und Stadt eng zusammenarbeiten, trotz der jetzigen Kita-Kritik.

