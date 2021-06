Kreis Peine: Vier Personen bei Autounfall verletzt

Bei einem Autounfall auf der Landesstraße 473 zwischen Wierthe und Sonnenberg (Gemeinde Vechelde) sind am Montag vier Menschen leicht verletzt worden.

Laut Polizei habe gegen 17.15 Uhr eine 47-Jährige die L 473 von Braunschweig in Richtung Wierthe befahren. Beifahrer war ihr 16-jähriger Sohn. In Höhe der Zuckerfabrik sei sie laut Polizei vermutlich aufgrund blendender Sonne in den Gegenverkehr gekommen. Dabei fuhr sie frontal in das Auto eines 61-Jährigen, der mit seiner 58-jährige Frau im Fahrzeug saß.

Verletzte kamen in umliegende Krankenhäuser

Beide Autos seien über die Fahrbahn geschleudert worden und im Graben zum Stehen gekommen. Die Insassen beider Autos seien leicht verletzt gewesen und zu Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert worden. An den beteiligten Fahrzeugen sei ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden, der auf circa 35.000 Euro geschätzt werde. Die L 473 war für eine Stunde gesperrt.

red