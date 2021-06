Peiner Silberkämper – Preise bei Braunschweiger Filmklappe

Mit Abstand und an der frischen Morgenluft trafen sich die Organisatoren der Braunschweiger Filmklappe mit einer Delegation der Siegercrews des Silberkamp-Gymnasiums, um den siegreichen Teams persönlich zu gratulieren und gleich drei Preise zu übergeben.

Teilnehmer waren sichtlich beeindruckt

Während sich die erfahrene Filmcrew von „Josy im Wunderland“ gelassen über den Geldsegen freute und voller Zuversicht auf einen Platz auf dem Siegertreppchen der Niedersachsen-Filmklappe ist, waren die jüngsten Preisträgerinnen mit ihrem Film „Besuch aus der Zukunft“ sichtlich beeindruckt über die Wertschätzung ihrer Arbeit, berichtet der Landkreis. Eine eigene Filmklappe, 100 Euro und eine Urkunde hielten sie stolz in den Händen und strahlten um die Wette.

Auch die „goldene SeptiNuss“ überreicht

Bei der Filmcrew zu „The Game“ wurde zum Preisgeld von 100 Euro auch eine Trophäe, die „goldene SeptiNuss“, überreicht. „Diese einzigartige Trophäe ist eine Auszeichnung filmischer Arbeiten von Schülerinnen und Schülern, die besonderes Augenmerk verdienen“, so Nicol Natascha Septinus, medienpädagogische Beraterin und Preisstifterin. „Sie bekommt einen Ehrenplatz in der Schulvitrine“, versprach Simon Speer, Schulleiter des Silberkamp-Gymnasiums.

Viele werden das Filmen sehr vermissen

Unter die Freude des Erfolges mischte sich bei einigen Schülern ein wenig Wehmut, denn sie werden ihre Schule zum Sommer verlassen und die filmische Arbeit und Teilnahme an der Filmklappe sehr vermissen. „Es hat mich geprägt. Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, werde ich mich an viele anstrengende, aber sehr schöne Momente mit unserem Filmteam erinnern“, so ein mehrfacher Preisträger, der auch schon bei der Niedersachsen-Filmklappe in Aurich siegreich war.

Teil der schuleigenen Medienbildung

„Die Arbeit mit und an Filmprojekten ist Teil unserer schuleigenen Medienbildung und fördert viele Kompetenzen, die im jetzigen und späteren Leben notwendig sind“, wird Filmlehrer Christian Schanz zitiert. „Die Jugendlichen sind sehr stolz auf das, was gemeinsam entsteht – und dass erwachsene das Honorieren. Diese Form der Anerkennung ist sehr wichtig – aus diesem Grund hoffen wir auch auf ein Fortbestehen der Filmklappe.“

Filme auf dem Yotube-Kanal

Nun hofft man am Silberkamp auf den Erfolg im Landeswettbewerb, die Online-Preisverleihung startet am 14. Juli auf Youtube. Die Filme der Peiner Sieger sind über dem Youtube-Kanal der Filmklappe unter https://www.youtube.com/channel/UCyIcgzmA40a0UMmPpe1i3Gw Code einzusehen.

