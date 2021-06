Kultur in Peine

Kultur in Peine Kulturring öffnet Servicebüro im Peiner Forum wieder

Bei der Berlinale ist in diesem Jahr alles anders: Corona-bedingt beginnt das Publikumsevent mit Freiluftvorführungen der diesjährigen Wettbewerbsfilme - und das bei sommerlichen Temperaturen. Das eigentliche Filmfestival wurde Anfang März rein digital veranstaltet.

Peine. Am Montag geht es los. Auch in den Corona-Lockdown-Monaten gab es beim Kulturring in Peine viel zu tun.