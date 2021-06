Durststrecke für das Bier

Selbst in meiner Generation trinken sie längst nicht mehr (nur) Härke, sondern vermehrt andere Biersorten oder Getränke.

Die Sprüche kenne ich: Meiner einer – wird gesagt – gehöre noch zu der Generation, für die klar sei: Wir trinken Härke – nichts anderes. Insofern stimmt es mich traurig, dass die Peiner Brauerei – für mich ist es nach wie vor die Peiner Brauerei, auch wenn sie längst Einbecker gehört – in Corona-Zeiten so derbe Verluste hinnehmen muss (wie viele andere Bierhersteller auch). Doch unabhängig von der Pandemie mit ihren negativen Folgen habe ich den Eindruck: Selbst in meiner Generation trinken sie längst nicht mehr (nur) Härke, sondern vermehrt andere Biersorten oder Getränke. Das wiederum gibt mir denken: Härke sollte sich Sorgen machen.

