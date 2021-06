Polizei warnt vor Folgen Polizisten werden in Peiner Innenstadt durch Laser geblendet

Während einer Streifenfahrt am Friedrich-Ebert-Platz in Peine am Dienstag, 1. Juni, 0.10 Uhr, wurden ein 23-jähriger Polizeibeamter und eine 28-jährige Polizeibeamtin von einem Laserstrahl im Fahrzeug geblendet und mussten ihre Fahrt unterbrechen.

Polizei befürchtet Verletzungen und Unfälle

Laut Polizeisprecher Matthias Pintak konnte der Laserstrahl einer Personengruppe zugeordnet werden, Personalien wurden festgestellt, Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei weist darauf hin, dass eine Blendung mit Laserstrahl erhebliche Verletzungen verursachen kann. Beim Blenden von Autofahrern könnten schwere Unfälle verursacht werden. red

