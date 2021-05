Das besagte Gut ist das barocke Lustschloss am heutigen Schlosspark in Vechelde gewesen: Es hat Herzogin Elisabeth Sophie Marie gehört.

Wann wurde „Vechelde“ gegründet? Im Internet ist nachzulesen, Herzogin Elisabeth Sophie Marie habe den Ort 1723 als Ansiedlung für Tagelöhner für ihr fürstliches Gut gegründet – gemeint ist damit allerdings Vechelade. Das eigentliche Vechelde hingegen ist bereits im Jahr 973 nach Christi Geburt erstmals als „Fehtlon“ urkundlich erwähnt worden. Das besagte Gut wiederum ist das barocke Lustschloss am heutigen Schlosspark in Vechelde gewesen: Es hat Herzogin Elisabeth Sophie Marie gehört, die gemeinhin als Gründerin von Fürstenau, Sophiental und eben Vechelade gilt. Will bedeuten: Das Internet schafft nicht immer Klarheit.

